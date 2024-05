Inter, vertice di mercato tra Inzaghi e i dirigenti prima delle vacanze

Organizzato un incontro fra l'allenatore e i dirigenti nerazzurri per definire le strategie del mercato estivo.

Nonostante il focus primario del mondo Inter sia sulla situazione societaria, con il passaggio di proprietà ormai ufficiale, non si deve perdere di vista la programmazione del mercato per continuare a vincere anche nella prossima stagione.

Inzaghi incontrerà Marotta e Ausilio dopo Verona

Come detto, nonostante il passaggio da Zhang a Oaktree di questi giorni, l’area tecnica dell’Inter continua a lavorare. Infatti Simone Inzaghi, secondo quanto riferisce Tuttosport, incontrerà Marotta, Ausilio e Baccin dopo la trasferta di Verona, prima di partire per le vacanze. L’idea è di discutere le strategie di mercato per l’estate e fissare i principali obiettivi.