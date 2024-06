Inter, contatti frequenti per Josep Martinez | Le ultime

L'Inter accelera per Josep Martinez, contatti frequenti fra i due club

Inter, Josep Martinez sempre più vicino: le cifre

Il portiere del Genoa Josep Martinez è sempre più vicino all’Inter. Contatti frequenti tra i due club per concludere l’operazione come rivela Sky Sport. I nerazzurri hanno offerto 13 milioni di euro più due di bonus, quando la richiesta del Genoa è di 18 ma è possibile che si venga incontro per chiudere anche se manca ancora l’accordo. Il portiere spagnolo ha svolto un’ottima annata con il grifone tant’è che si è conquistato l’interesse dei campioni d’Italia. Ora è pronto a fare il secondo alle spalle di Sommer il prossimo anno, e prenderà il posto di Audero.