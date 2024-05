L’Inter è passata nelle mani di Oaktree e adesso tutto dovrà assumere una nuova forma, anche il centro sportivo di Appiano Gentile. A breve scompariranno tutte le scritte “Suning“.

Inter, un nuovo nome ad Appiano

A Viale della Liberazione ci saranno un po’ cambiamenti, anche perché con Oaktree non è solo una fase di transizione, ma un orizzonte temporale molto ampio. Così come da comunicato: “Il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita di lungo periodo”. A breve scompariranno le scritte dello sponsor cinese dalla sede, come del resto nel centro sportivo di Appiano Gentile, che era stato ribattezzato “Suning Centre”.

La nuova società si occuperà anche del nuovo stadio. Il progetto era una priorità per il gruppo cinese Suning, ma sarà al centro dell’attenzione anche per i nuovi proprietari americani. Oaktree, tra le varie attività, si occupano anche di investimenti immobiliari e in cassa tante risorse per portarli a termine. Il nuovo impianto assicurerebbe all’Inter altre fonti di ricavo e renderebbe il club più solido anche dal punto di vista patrimoniale.