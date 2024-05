Il 22 maggio 2024 all’Inter è iniziata una nuova era, quella con Oaktree a capo. Il fondo statunitense ha preso subito il redini in mano dopo l’addio a Zhang. Al momento gli americani non hanno intenzione di vendere la società ma di avere nuovi ricavi.

Inter, Oaktree rassicura tutti: il comunicato

Oaktree si è inserito ufficialmente il 22 maggio, e già ieri è andata in scena la prima riunione operativa tra i due amministratori delegati nerazzurri, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, e il manager del fondo americano Alejandro Cano con il legale Katherine Ralph. L’incontro è stato un meeting in cui Oaktree ha voluto conoscere i programmi a breve termine e ha anche illustrato la propria visione. Oaktree ha intenzione di lavorare sull’aumento dei ricavi per assicurare la giusta stabilità operativa e finanziaria all’Inter.

Il comunicato di Oaktree mette in serenità i brutti pensieri, gli americani hanno le idee chiare. Il comunicato: “Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo. Oaktree e il gruppo dirigente dell’Inter saranno in contatto con i principali stakeholder del club nelle prossime settimane al fine di assicurare una transizione ordinata e senza ostacoli”.