Inter, Marotta sonda il mercato degli svincolati | I nomi sulla lista del presidente neroazzurro

I neroazzurri studiano i futuri parametri zero

Dopo essersi lasciata alle spalle un mercato che non ha portato alla corte di Simone Inzaghi un ingente numero di rinforzi a differenza delle rivali per lo Scudetto, che hanno rafforzato la rosa a disposizione dei propri allenatori con numerosi acquisti e esose cifre sulla passata finestra di trasferimenti, l’Inter è già proiettata sul mercato del prossimo anno, che dovrebbe portare in Viale della Liberazione molti profili di livello.

Inter, la lista dei giocatori

I principali obiettivi della dirigenza neroazzurra per la prossima estate dovrebbero essere un difensore centrale che prenderà il posto di Acerbi e De Vrij tra gli undici titolari, e un attaccante che sostituisca Arnautovic e Correa alle spalle dei due super titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Seguendo la stessa filosofia adottata nelle ultime stagioni, Marotta sta già valutando il mercato dei parametri zeri del 2025, anno in cui molti dei giocatori che sono da tempo nei radar dell’Inter andranno in scadenza e saranno liberi di firmare con il club che riterranno più adatto alla loro crescita, e in cima alla lista della dirigenza meneghina ci sono i seguenti nomi:

Jonathan David: attaccante classe 2000 del Lille accostato a molti top club d’Europa da ormai due stagioni, ma che gradirebbe firmare con i neroazzurri;

Olivier Boscagli: difensore mancino 26enne del PSV che prenderebbe il posto di vice Bastoni, attualmente ricoperto dal neo arrivato Palacios;

Danilho Doekhi: difensore classe ’98 dell’Union Berlin che ha un valore di circa 15 milioni;

Oumar Solet: centrale del Salisburgo che nell’ultimo anno è stato vicinissimo a sbarcare sia all’Inter che alla Roma;

Devyne Rensch: gioiello dell’Ajax con cui Marotta sta flirtando da tempo per incassare il sì del giocatore per battere anticipatamente la concorrenza che potrebbe venirsi a creare.