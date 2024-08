Inter, Arnautovic vicino alla Stella Rossa | Le ultime

Marko Arnautovic non giocherà contro il Genoa a causa di un problema di forma rimediato nell’amichevole contro il Pisa, ma qualche novità è in arrivo a livello di mercato. C’è odore di addio anche per lo stesso Arnautovic, poco importante nei piani tecnici dell’Inter.

Inter, addio più vicino per Arnautovic

Secondo Sportsport.ba, l’attaccante è entrato nel mirino della Stella Rossa, che spera di non rinunciare al big. Lo stesso Arnautovic non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera a Belgrado, ma i costi dell’ingaggio potrebbero rappresentare un ostacolo per il club serbo.