L’Inter lavora per portare Albert Gudmundsson in nerazzurro già da diversi mesi. La dirigenza ha cercato di individuare la giusta strategia, ma al momento resta ancora un giocatore rossoblù. Il passo definitivo non è ancora arrivato e potrebbe non arrivare, anche perché si è inserito in corsa la Fiorentina.

Inter, prossima settimana decisiva per Gudmundsson

L’Inter non ha mai distolto l’attenzione sull’islandese, nella trattativa ha inserito anche una contropartita, in questo caso Arnautovic. L’attaccante austriaco può diventare infatti in questo momento la pedina perfetta per l’affare, in quanto è un giocatore gradito dal Genoa, il quale è da tempo alla ricerca di un vero e proprio centravanti.