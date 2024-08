Inter, l’ultimo nome per la difesa arriva dall’Olanda | Ma servono 30 milioni

Dopo una lunga serie di acquisti nei giorni iniziali di luglio, è calato il silenzio sul mercato in entrata dell’Inter, fermo da ormai svariate settimane nonostante il concreto bisogno di portare a Milano almeno un difensore e un attaccante, necessità che si è palesato dopo i vari infortuni che hanno coinvolto varie pedine di Inzaghi.

Inter, Marotta guarda in Olanda per la difesa

Nonostante i vari nomi chiacchierati nelle ultime settimane, come Gaisorowski e Zeze, Marotta ha deciso di non affondare ancora per alcun giocatore, ma continuare a sondare il mercato per trovare il profilo più adatto a prendere il posto di vice Bastoni e futuro centrale titolare nella difesa di Inzaghi, e l’ultima pista esplorata dal presidente interista è quella che porta a Hato dell’Ajax.

Come svelato infatti da Marco Barzaghi, il centrale della squadra di Amsterdam rappresenterebbe il profilo adatto per prendere il posto di Acerbi in futuro e di sostituito di Bastoni nell’immediato, e sebbene il suo arrivo comporterebbe un importantissimo esborso economico per i neroazzurri, che dovranno spendere almeno 30 milioni di euro per l’olandese, rappresenterebbe un investimento sicuro considerata la giovane età del giocatore, che ha da poco compiuto 18 anni ed è pronto a fare il definitivo salto di qualità in uno dei top5 campionati in Europa.