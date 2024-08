Inter, spunta il nome di Vanat per l’attacco | Colpo low cost per Inzaghi?

Nelle ultime ore è uscito per l’Inter il nome di Vladyslav Vanat per completare l’attacco dell’Inter. Presenza in area di rigore e buona qualità per questo centravanti ucraino, capocannoniere dell’ultimo campionato nazionale con la Dynamo Kyiv. L’Inter ci ha messo gli occhi per più di un motivo, scrive la Gazzetta dello Sport. Per Oaktree infatti risponde ai criteri di età, qualità tecniche e numeri che l’Inter cerca. Oltre ad aver dimostrato notevole personalità.

Inter, in attacco manca ancora qualcosa | Interesse per Vanat della Dynamo Kyiv

Nello scacchiere di Inzaghi uno così potrebbe far comodo anche a partita in corso, come il più classico degli apriscatole al 70′ quando le gare son bloccate sul pari. Come piace al tecnico di Piacenza, Vanat sa abbassarsi e dialogare con il compagno d’attacco, oltre a mandare in profondità gli esterni.