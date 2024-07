Inter, Gasiorowski è il preferito di Ausilio e Oaktree | Si lavora per abbassare la richiesta

Continua a non decollare ancora nessuna trattativa per l’Inter, in cerca di un nuovo difensore giovane che possa ricoprire il ruolo di vice Bastoni, e dopo essere stati sorpassati dalla Juve per Cabal e non essere riusciti a trovare un accordo per Kiwior con l’Arsenal, i neroazzurri avrebbero virato su Gasiorowski.

Inter, per Gasiorowski servono 15 milioni

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, il centrale spagnolo di piede mancino ha avuto nell’ultima stagione un incredibile exploit, riuscendo a ritagliarsi un ruolo da comprimario nella formazione di Mister Baraja anche grazie alla sua duttilità che gli ha permesso di essere schierato terzino sinistro.

Il calciatore ha un contratto con i bianconeri fino al 2025, ma la società può scegliere di prolungarlo fino al 2027, lasciando però attiva la clausola rescissoria da 15/20 milioni che gli spagnoli chiedono per cedere il proprio difensore, cifra che l’Inter potrebbe abbassare facendo leva sulla volontà del giocatore.