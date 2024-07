Inter, Kiwior apre ai nerazzurri: manca solo l’ok dell’Arsenal

La prima scelta dell’Inter per la difesa è Jakub Kiwior. I nerazzurri sono stati alla ricerca di un’opzione mancina per Inzaghi nelle ultime settimane e il calciatore polacco dell’Arsenal sembra essere balzato in cima alla lista, sorpassando definitivamente Ricardo Rodriguez.

Inter, Kiwior sorpassa Rodriquez per la difesa nerazzurra

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’Arsenal finora non ha aperto al prestito del giocatore e l’Inter crede di poterne approfittare col tempo. L’attuale rifiuto del prestito potrebbe trasformarsi in un’opportunità aperta in futuro, fissando le condizioni per un eventuale riscatto. Una soluzione sicuramente ideale, che garantirebbe alla società di non impegnare risorse economiche nel mercato.