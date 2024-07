Roma, salgono le quotazioni di En-Nesyri | Jonathan David l’opzione al marocchino

Accelerata di Ghisolfi per il marocchino, ma resta ancora viva la pista Fenerbahce

Continua la telenovela attaccante per la Roma, che a metà luglio è ancora orfana di un attaccante dopo l’addio di Lukaku e Azmoun, pertanto si continuano a sondare varie piste e valutare diversi giocatori, e attualmente in pole per prendere il posto lasciato libero da Big Rom c’è En-Nesyri del Siviglia.

Roma, Jonathan David l’opzione a En-Nesyri

Il futuro del marocchino sembrava essere ormai incanalato verso il Fenerbahce di Mourinho, ma nella notte la Roma avrebbe accelerato portandosi in vantaggio sul club turco, che però continua a non mollare l’attaccante, che ha l’accordo sulle cifre del contratto con ambo le società.

Nell’eventualità in cui En-Nesyri dovesse scegliere i gialloblù, la Roma tornerebbe a inseguire Jonathan David del Lille, valutato dai francesi 30 milioni, cifra che Ghisolfi potrebbe provare ad alleggerire facendo leva sul contratto del giocatore, che è in scadenza nel 2025 e che il canadese non ha intenzione di rinnovare.