Juve, idea dal Fenerbahce per il terzino: maxi scambio con la squadra di Mourinho

L’opera di rinnovamento della rosa ad opera di Cristiano Giuntoli non si limiterà a un solo reparto. Dopo aver sistemato il centrocampo, la Juventus sta valutando giocatori con esperienza internazionale e nel pieno della maturità anche per la difesa. Il profilo ideale, riporta Tuttosport, è quello di Ferdi Kadioglu, compagno di nazionale di Kenan Yildiz nella Turchia di Montella.

Juve, a Giuntoli piace Kadioglu: a Mou piace McKennie

Reduce da un Europeo da protagonista, sempre titolare e mai sostituito, il terzino del Fenerbahce è abile a giocare su entrambe le fasce, come piace a Thiago Motta. Il passaporto non è un problema: il club bianconero ha già occupato i posti da extracomunitario con i tesseramenti di Douglas Luiz e Adzic ma Kadioglu è nato e cresciuto in Olanda. Inoltre, gli agenti sono gli stessi di Teun Koopmeiners e questo potrebbe essere un motivo in più per tentare di ingaggiarlo.

Giuntoli aveva provato a portarlo a Napoli nel 2022, quando poi il club azzurro virò su Olivera. Il turco, classe 1999, è diventato nel frattempo un giocatore simbolo del Fenerbahce e non sarà facile portarlo via da Istanbul, ma con Mourinho tutto è possibile, anche perché lo Special One avrebbe messo nel mirino Weston McKennie