La Juventus senza sosta sul mercato estivo, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la corsia destra. Giuntoli e il suo staff hanno messo gli occhi su un giocatore del Fenerbahce: Ferdi Kadioglu.

Juventus, accelerata per Kadioglu

Il club della Vecchia Signora sarebbe sulle tracce di Ferdi Kadioglu, giocatore classe 1999 della nazionale turca e del Fenerbahce. Il 25enne, uno tra i giocatori più osservati in Europa, ha, attualmente, un valore di mercato di circa 20 milioni di euro, e potrebbe sbarcare a Torino nelle prossime settimane.

La strategia messa a punto da Giuntoli è quella di uno scambio con Weston McKennie, giocatore che piace molto al club turco, e che, alla Juve, non avrebbe futuro nella prossima stagione. Cresciuto nel NEC, squadra olandese, è poi passato in Turchia, con il club dei Canarini Gialli ha disputato 150 gare, mettendo a segno 16 gol. E’ un terzino destro molto rapido, dotato di gran dribbling, perfetto per il gioco di Thiago Motta. La Juve cercherà di muoversi velocemente, anche perché su Kadioglu sarebbero attivi anche 2 club di Premier League, ovvero Liverpool ed Arsenal.