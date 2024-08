Inter, recuperato De Vrij per l’Atalanta | Ancora in dubbio Lautaro Martinez

Inzaghi recupera Stephan De Vrij per la sfida con l'Atalanta. Ancora in dubbio Lautaro Martinez.

Inzaghi recupera De Vrij per la sfida contro l’Atalanta. il difensore olandese è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi, dopo un periodo di stop. E’ dunque alle spalle l’infortunio muscolare accusato ad inizio agosto. Il centrale era l’ultimo infortunato da prima dell’inizio del campionato da recuperare: ora in infermeria restano Lautaro e Buchanan.

Inter, Lautaro si allena a parte | In dubbio la titolarità contro l’Atalanta

E sono proprio le condizioni di Lautaro Martinez a preoccupare, relativamente, Inzaghi. Se nei giorni scorsi l’allenatore dell’Inter contava di poter schierare il suo capitano dal 1′ minuto contro l’Atalanta, ad oggi Lautaro continua a fare differenziato e una sua presenza da titolare appare più complicata. Molto probabilmente toccherà ancora a Taremi, che ha ben impressionato nelle sue prime due uscite in maglia nerazzurra.