Fiato sospeso in casa Inter per l'infortunio muscolare accusato da Stefan de Vrij nell'amichevole di Monza di due giorni fa: oggi gli esami. Taremi proverà a recuperare, l’Inter osserva la rincorsa con ottimismo

In casa Inter ancora con il fiato sospeso per l’infortunio a due giocatori. A circa due settimane dall’esordio in campionato, i nerazzurri sono alle prese con due tegole: infortunio a Taremi e De Vrij.

Inter, attesa degli esami per De Vrij, Taremi verso il recupero

Infortunio non grave, ma di origine muscolare quello accusato da Stefan de Vrij nell’amichevole di Monza di due giorni fa. Le condizioni del centrale olandese destano preoccupazione. Nel pomeriggio l’olandese si sottoporrà agli esami strumentali e lo staff medico nerazzurro potrà vederci più chiaro. Il giocatore potrebbe esserci per il debutto in Serie A se non dovessero esserci gravi lesioni.

La preoccupazione per l’ex attaccante del Porto, che si era fermato una settimana fa per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, desta preoccupazione maggiore. Forzare i tempi di recupero metterebbe a rischio ancora di più il giocatore. Difficile per lo staff medico restituire Taremi a Inzaghi per l’esordio di Genova, si potrebbero compromettere le cose a lungo termine. Al momento l’iraniano sta seguendo il programma di recupero senza spingere troppo. Tutti sperano di vederlo presto in campo, soprattutto mister Inzaghi che nelle amichevoli ha avuto modo di vedere le qualità dell’attaccante che ha messo a segno 6 gol.