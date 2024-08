Inter, affaticamento per Lautaro Martinez

Brutte news in casa Inter: il numero 10 nerazzurro, Lautaro Martinez, avrebbe rimediato un affaticamento muscolare e non avrebbe preso parte all’allenamento odierno. L’argentino, dunque, è a forte rischio per la gara di domani contro il Lecce. Restano da comprendere le condizioni del calciatore.