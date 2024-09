Inter, Biasin svela: “Hermoso era il sogno d’Inzaghi per il mercato estivo”

Fabrizio Biasin è intervenuto oggi negli studi di QSVS e ha parlato del mercato dell’Inter e delle richieste di Inzaghi. Tra tutte le notizie, il giornalista ha parlato in particolare di un giocatore che Inzaghi aveva richiesto fortemente alla società e che, per distanza di vedute, non è alla fine stato preso. Si tratta di Mario Hermoso, che avrebbe completato, nel disegno di Inzaghi, il il pacchetto arretrato della sua Inter.

Inzaghi voleva Hermoso, Oaktree gli ha preferito un giovane | Il retroscena dietro l’affare Palacios

Ecco le dichiarazioni di Biasin: “Hermoso era nei sogni di Inzaghi perché nel momento in cui ti serve un difensore, nella sua testa è uno di quelli che hanno carriera e curriculum per essere pronti in 10 minuti. Ed è così. Per Palacios, che è un giocatore più futuribile, ci vorrà un po’ più di tempo: la sensazione è che questo ragazzo sia sveglio, quindi speriamo di vederlo in campo presto.”