Inter, Inzaghi prepara la lista UEFA: spunta il dubbio fra Palacios e Correa

L’Inter ha una lista da presentare all’UEFA per l’inizio della nuova Champions League. Simone Inzaghi sta facendo alcune scelte importanti per la lista da presentare. L’eliminazione di Tajon Buchanan è certa, poiché tornerà a fine ottobre o inizio novembre e non sarà quindi idoneo per la prima parte della gara.

Inter, Palacios favorito su Correa

I nerazzurri dovranno fare un altro taglio per la lista. Infatti, come riportato dal “Corriere dello Sport”, Simone Inzaghi dovrà scegliere fra Tomas Palacios e Joaquín Correa. Uno di questi sarà il futuro della difesa nerazzurra, l’altro sarà considerato un esubero, che però potrà avere un ruolo nella rotazione. Il difensore argentino è il favorito, quindi Inzaghi avrà un’alternativa per ogni ruolo in una competizione complessa e faticosa.