L’Inter non si ferma:ancora un colpo a parametro zero

Per la difesa si pesca ancora in Olanda?

Si sa che l’Inter da tempo ormai programma anticipatamente la stagione grazie ai colpi di Marotta e Ausilio, perfetti nel tempisto per acquistare calciatori come Zielinski e Taremi. E non è finita però perchè secondo Tuttosport l’ultimo acquisto può arrivare ancora in difesa. “Buchanan insomma, come già successo nella passata annata, quando arrivò a Milano nei primi giorni di gennaio, sarà nuovamente un nuovo e anticipato acquisto per la squadra di Simone Inzaghi. Con la differenza che dopo l’apprendistato nell’ultimo campionato vinto, conoscerà già i compagni di squadra, le richieste dell’allenatore e la Serie A. Schierato da Inzaghi praticamente sempre sulla corsia mancina, in autunno e inverno potrebbe traslocare su quella destra. Se non perennemente, quantomeno all’occorrenza”.

Inter, per la difesa c’è Rensch

“Lì giocava col Bruges e proprio in quella posizione si è espresso su livelli molto alti col Canada. Se a questo poi aggiungiamo l’arrivo di Palacios da braccetto mancino, con Carlos Augusto che potrebbe più frequentemente essere lanciato come vice Dimarco, occhio anche a Tajon sulla fascia destra. Qualora poi non dovesse soddisfare gli standard richiesti, attenzione, ma per la prossima stagione, a Devyne Rensch dell’Ajax. Classe 2003, piedi educati e velocità, il ventunenne di Lelystad è monitorato dagli scout dell’Inter e andrà in scadenza a giugno, diventando potenzialmente un ambito parametro zero”.