“David: Juve e Inter all’ultimo sgarbo” | Dopo Cabal è ancora derby d’Italia

E’ Jonathan David l’oggetto del desiderio delle grandi visto che il forte centravanti canadese lascerà il Lille il prossimo 30 giugno, come già comunicato dal calciatore stesso. Sono tanti i club che hanno messo gli occhi su di lui, soprattutto in Serie A visto che è grande sfida tra Inter e Juventus, come riporta Tuttosport.

Tutti vogliono David | Che sfida tra Inter e Juventus

Dopo i tanti duelli, le due grandi vogliono il colpo davanti, con questo che per Marotta e Ausilio sarebbe l’ennesimo calciatore a parametro zero di Marotta, dopo Zielinski e Taremi. C’è anche la Juventus su di lui però, a caccia di un vice Vlahovic.