Inter, incontro tra Inzaghi e la dirigenza | Obiettivo ripartenza

Inter, a Udine per vincere

Il ko nel derby sta facendo riflettere visto che è stata una settimana non positiva per l’Inter tra Monza, Manchester e la sconfitta nel derby. I nerazzurri, scarichi a livello fisico e mentale secondo La Gazzetta dello Sport si ritroveranno oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti.

Inter, serve tornare a vincere

Non solo però perchè ci sarà anche un incontro tra Inzaghi e la dirigenza, presieduta da Marotta, dove la società non alzerà i toni anche se si parlerà(ancora) del turnover, che in queste ore sta facendo molto discutere.