Il derby perso è un campanello d’allarme per Inzaghi | L’Inter ha perso solidità e motivazioni?

Negli ultimi anni la squadra che ha vinto lo scudetto non è riuscita mai a ripetersi nell’anno successivo, e anzi la tendenza è stata alquanto negativa sia per il Milan che per il Napoli. L’Inter dopo la seconda stella acquisita lo scorso anno al termine di una stagione spettacolare, ha iniziato la stagione con la voglia di riconfermarsi e di fare un altro step nel suo percorso di crescita, ma l’avvio di campionato non è stato fin qui semplicissimo per Inzaghi. Il derby di ieri, perso per la prima volta dopo due anni, è stato il campanello d’allarme definitivo, colto sia dall’allenatore, che dalla società, che dalla squadra stessa.

Inzaghi arrabbiato per la sconfitta, richiama tutti al lavoro e all’umiltà | Anche Lautaro si assume la responsabilità

E infatti dopo la partita c’è stato un vero e proprio richiamo da parte di Inzaghi, che si è assunto tutte le responsabilità di una partita giocata malino sia sul piano tattico sia sul piano dell’atteggiamento, con un’Inter poco affamata e lenta nei recuperi, nelle seconde palle e nelle coperture preventive. Nel secondo tempo il Milan ha rischiato di dilagare. Anche Lautaro Martinez al termine della partita ha parlato con grande onestà, richiamando i suoi compagni al lavoro e all’umiltà e ammettendo di essere in una condizione non ancora ottimale.

Inzaghi sa quanto è difficile ripetersi in campionato, e per natura è un perfezionista. Da questo deriva la sua preoccupazione, la preoccupazione che l’Inter possa aver perso un po’ di smalto, un po’ di motivazione nell’ambire alla perfezione e alla vittoria in tutte le competizioni. Anche perché il problema sembra più mentale che fisico o tattico, perché nella partita di Manchester contro il City di Guardiola l’Inter ha dimostrato di essere ancora quella squadra solita, convinta e consapevole che abbiamo visto nella passata stagione. Ci sarà da ritrovarsi anche in partite meno stimolanti, perché i campionati si vincono con la continuità e fin qui la squadra nerazzurra ha avuto un andamento altalenante, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in campionato.