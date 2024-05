Inter, Oaktree ha già ricevuto delle offerte | Le ultime

Il Sole 24 Ore fa il punto sulla situazione societaria dell’Inter, che sta tenendo banco in questi giorni. Oaktree ha già inviato a Suning la lettera di diffida. Le chance di Zhang di riuscire a tenersi l’Inter sono ormai quasi nulle. I legali di Oaktree sono al lavoro, sia sul lato italiano che su quello del Lussemburgo, per formalizzare il passaggio di proprietà. A livello pratico il controllo del club nerazzurro passerà a una divisione del fondo californiano, l’Opportunities Group, che ha come vice presidente l’italiano Renato Meduri. Resta da capire se l’intenzione di Oaktree è quella di gestire la società calcistica o cederla nel breve termine.

Arrivano le prime offerte a Oaktree per l’Inter

All’Inter Oaktree troverà una struttura organizzativa e manageriale già definita, di conseguenza durante la sua gestione l’ipotesi più probabile è che venga lasciata autonomia al management nerazzurro già esistente. A quanto pare alcuni investitori hanno bussato alla porta del fondo californiano interessati alla proprietà dell’Inter, anche se ancora non c’è nulla di concreto. L’evoluzione della situazione sarà più chiara dopo che Oaktree avrà formalizzato il passaggio dei nerazzurri da Suning.