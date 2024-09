Inter-Milan, alle 20.45 si gioca il derby | Arbitra Mariani di Aprilia, le formazioni

E’ il giorno del derby, a San Siro di fronte Inter e Milan. Inzaghi con in testa la corsa scudetto, Fonseca punta a blindare la panchina sempre più in bilico. Un derby tutto da gustare e da vivere a 360°. I nerazzurri sperano di allungare la striscia positiva che li vede vincenti 6 volte consecutive, di fronte i rossoneri che sperano di invertire la rotta e rilanciarsi in campionato. Alle 20.45 il fischio d’inizio, arbitra Mariani di Aprilia.

Inter-Milan: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic.

MILAN (4-2-4): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Gabbia, Emerson Royal; Reijnders, Fofana; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Torriani, Raveyre, Pavlovic, Thiaw, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Arbitro: Mariani (Aprilia). Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto Ufficiale: Ayroldi. Var: Di Paolo. Ass.Var: Paterna.