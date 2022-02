Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby della Madonnina

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING – Inter-Milan con calcio d’inizio alle ore 18.00 ​arà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà attraverso il proprio portale su smart tv, ma anche in diretta streaming su smartphone e tablet tramite l’app.