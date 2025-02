Thuram e Inter ancora insieme

L’Inter pensa al futuro di Thuram, il club nerazzurro, come riporta mediaset, vuol blindare il calciatore. Eliminare la clausola rescissoria dell’attaccante, troppo bassa visto il valore del numero 9, l’obiettivo dell’Inter. In programma incontro con l’entourage del francese per rinnovare il contratto, l’attuale scade nel 2028, l’obiettivo dei nerazzurri è eliminare la clausola da 85 milioni ritoccando l’ingaggio.