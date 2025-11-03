Inter, occhio al mercato: nel mirino uno dei migliori difensori della Premier

L’Inter affidato a Cristian Chivu, ha bisogno di nuovi rinforzi in difesa. La retroguardia nerazzurra ha bisogno di essere ringiovanita oltre che rinforzata. Anche se non è ancora aperto il mercato, la dirigenza della Beneamata è sempre col piede sull’accelerato anche sul mercato.

Inter, Marc Guehi per il futuro

La dirigenza della società di Viale della Liberazione continua a tenere sotto stretta osservazione il mercato dei difensori in vista del prossimo anno. A Milano, in cima alla lista dei desideri, c’è Marc Guehi. Il capitano del Crystal Palace, classe 2000 e ormai punto fermo della nazionale inglese, è considerato uno dei migliori profili in tutta Europa. Per l’Inter rappresenterebbe un vero e proprio investimento per il futuro.

Non mancherebbero le difficoltà, non c’è solo l’Inter sul mercato per il difensore, ma la concorrenza internazionale è di altissimo livello. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel 2026, impone infatti decisioni concrete e veloci per superare la concorrenza. Concorrenza forte e spietata: Bayern Monaco, Liverpool, Newcastle, Tottenham e Chelsea, sono solo alcune delle società pronte a portare via il giocatore da Londra. Secondo le notizie riportate da TeamTalk, i nerazzurri avrebbero un certo vantaggio nei riguardi di Guehi. Infatti, in difensore, sarebbe “molto aperto” a valutare un trasferimento fuori dalla Premier League.