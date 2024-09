Inter, parla Maicon: “Lautaro può dare ancora tanto. Il derby? Se sbagli vieni punito…”

Intervistato durante l’evento ‘FC 25′, l’ex calciatore dell’Inter, Maicon, ex calciatore nerazzurro è tornato a parlare del derby perso di domenica sera: “Ne ho vissute tante di partite come il derby, so che è importantissima per la città – la premessa del Colosso -. Credo che sia solo un momento così, ma siamo sempre vicini all’Inter. Hanno cambiato qualche giocatore, ma la squadra c’è; la difesa è la stessa che ha fatto tantissimo l’anno scorso. La squadra può fare grandi cose ancora. Lautaro? Ha dato tanto all’Inter e all’Argentina e può dare ancora. Capitano momenti particolari, ma ritroverà il modo per ritornare forte. Il nuovo Maicon? Non esiste, quello che ho fatto io rimane lì. Altri giocatori nel mio ruolo stanno facendo benissimo, tipo Dumfries. Ma Maicon è Maicon, gli altri sono gli altri”.

Maicon: “Stiamo vicini all’Inter. A Istanbul..”

L’ex calciatore ha parlato poi anche con Sky Sport: “Ho visto il derby, sono sempre vicino all’Inter anche dal Brasile. È stata una bellissima partita, che non si può perdere. Non è mancato niente: i derby sono così, se sbagli l’altra squadra ti punisce. La gara di Manchester? Non so cosa possa essere successo nel giro di tre giorni, l’atteggiamento dei giocatori è sempre stato positivo. Nel calcio può succedere di tutto, mi spiace che sia successo domenica nel derby. Inter da Champions? È mancato poco a Istanbul per vincere, fece una bellissima partita. Ero lì a vederla. Se sento ancora i miei ex compagni? Sì, abbiamo un gruppo WhatsApp. C’è anche Mourinho. Non è iniziata bene la sua avventura in Turchia, ma farà un grandissimo lavoro perché è un allenatore top”.