Lautaro dopo il derby: “Sconfitta che brucia, ma penso alla squadra. Il gol arriverà”

“Se mi brucia? Sicuramente sì, però sono concentrato sulla squadra. Lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell’Inter: a volte, quando non si riesce a segnare, cerco di fare altre cose. Adesso devo mettermi testa bassa e pedalare, come ho sempre fatto nella mia carriera. Il gol arriverà”.

Lautaro: “Testa bassa e pedalare”

Sono queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, intervistato a Radio Serie A il giorno dopo il derby perso col Milan. Il calciatore argentino spera di tornare a segnare quanto prima.