A fine stagione le strade tra l’Inter e Antonio Conte potrebbero separarsi, anche in caso di conquista dello Scudetto

A fine stagione Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter. Non sono voci nuove e nonostante la squadra sia in corsa per lo Scudetto, il futuro potrebbe comunque riservare delle sorprese. L’allenatore leccese sembrava dover lasciare l’Inter già dopo la finale persa di Europa League dello scorso anno ma il vertice a Villa Bellini tra dirigenti e allenatore ha rimandato la questione. C’era troppo poco tempo per trovare un nuovo allenatore e in più c’era la questione del contratto oneroso da risolvere (12 milioni netti a stagione).

L’Inter con la vittoria a Firenze si è riportata momentaneamente in testa alla classifica e anche in caso di vittoria del tricolore, Conte potrebbe dire addio. Secondo quanto riferito da pianetamilan, il successore potrebbe essere un allenatore che ha scritto pagine di storia all’Inter: Josè Mourinho. Il portoghese, attuale tecnico del Tottenham, è molto distante dalla zona Champions League e in caso di mancato approdo alla competizione europea potrebbe salutare gli Spurs. I destini potrebbero tornare ad incrociarsi, i tifosi sognano: Mourinho può tornare a Milano.