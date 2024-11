Inter, recuperato Calhanoglu per il Venezia | Asllani ancora out

L'Inter ha recuperato Calhanoglu per la sfida contro il Venezia. Non ci sarà invece Asllani.

I colleghi di Sky Sport aggiornano sull’allenamento mattutino svolto dell’Inter alla vigilia del match contro il Venezia con un’importante novità che riguarda il centrocampo. Infatti, Calhanoglu è recuperato e sarà convocato per la sfida in casa contro il Venezia. A dispetto di ciò, i nerazzurri non hanno ancora recuperato Carlos Augusto e anche Asllani domani sarà indisponibile.

Inter, Asllani non ci sarà per la sfida contro il Venezia

Il centrocampista albanese, non al meglio già nelle ultime partite, ha stretto i denti per compensare l’assenza del regista turco e ora l’intenzione dell’Inter è permettergli di recuperare con calma la migliore condizione fisica. L’albanese domani dunque sarà out per la sfida contro il Venezia.