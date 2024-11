Calhanoglu e Acerbi pronti al rientro

Inter, sguardo rivolto al Venezia e all’infermeria, le ultime sulle condizioni di Acerbi e Calhanoglu fanno ben sperare. I due calciatori si sono allenati a parte, oggi e domani dovrebbero tornare in gruppo. Situazione che lascia intravvedere una possibile convocazione per entrambi col Venezia, almeno per la panchina.