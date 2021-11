Inter, rinnovo complicato per Brozovic: l’erede gioca in Serie A

Il rinnovo difficile di Brozovic

L’Inter ha iniziato con i rinnovi contrattuali dei propri giocatori, partendo da Lautaro Martinez e passando per Barella. In sospeso c’è il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il prolungamento del croato è una priorità per i nerazzurri perché è in scadenza a giugno 2022 e l’obiettivo sarebbe quello di chiudere a 5 milioni. Non mancano però i club disposti a fare offerte per Brozovic, tra questi il PSG e il Manchester United, ma anche il Tottenham e il Newcastle, l’intenzione dell’Inter sarebbe comunque tenere il giocatore.

L’erede di Brozovic

Il rinnovo del centrocampista è possibile, ma non sicuro e l’Inter si guarda intorno. Il giocatore che potrebbe sostituire Brozovic arriverebbe da una squadra di Serie A.

Un nome interessante per i nerazzurri potrebbe essere quello di Schouten del Bologna, che è da tempo anche nel mirino di altri club – Atalanta, Roma, Napoli e Milan.

Il Bologna chiede per Schouten tra i 15 e i 18 milioni di euro, l’Inter per abbassare l’offerta potrebbe proporre una contropartita tecnica.