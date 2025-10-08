L’Inter dovrà svecchiare la difesa per la prossima stagione. I nerazzurri stanno cercando di individuare i giocatori adatti per intervenire sul mercato e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome. A quanto pare la dirigenza dei nerazzurri ha puntato un giocatore del Torino: Saul Coco.

Inter, idea Saul Coco, ma il prezzo è troppo alto

Il Torino, ai suoi tempi, ha pagato Saul Coco appena 7,5 milioni di euro, ma oggi il valore del difensore è sicuramente più alto. Ciò che risulterebbe un ostacolo per i dirigenti di Viale della Liberazione è la clausola inserita nel contratto del 26enne equatoguineano prevede 35 milioni di euro da pagare in più per la clausola rescissoria. Chi vorrà prenderlo, potrà farlo per tale cifra. Attualmente, a dire il vero, Saul Coco vale comunque circa 20-25 milioni e non di più.

Il difensore centrale del Torino è un giocatore di livello, è andato anche a segno nell’ultima di campionato, non è per tali cifre che verrebbe acquistato dall’Inter che, così come altre squadre, difficilmente si spingerà per quello che è un calciatore che ad oggi, i 35 milioni di euro della clausola, non li vale. Purtroppo il giocatore piace, non solo all’Inter, piace a tante squadre d’Europa. Non è esclusa la possibilità che i nerazzurri possano fare la follia di mercato già a gennaio con Coco.