Inter, scadenza prestito Imminente, Zhang valuta soluzioni

Il 20 maggio si avvicina e Steven Zhang si adopera per trovare una soluzione al prestito con Oaktree. Si considera il ‘riscadenziamento’, ossia la rinegoziazione della scadenza con tasso d’interesse più alto, come riportato da Tuttosport e Il Sole 24Ore. Zhang e Suning avevano ottenuto 275 milioni tre anni fa al 12% d’interesse, saliti a 330 milioni nel 2022 e stimati a 385 milioni entro il 20 maggio. Rifinanziare significherebbe ottenere nuova liquidità, mentre spostare la scadenza comporterebbe un aumento del debito. Tuttavia, con ricavi consistenti dall’Inter e prospettive positive, Zhang potrebbe preferire posticipare la restituzione.

Inter, come Zhang potrebbe ripagare Oaktree

I ricavi, inclusi i 63 milioni dalla Champions e il Mondiale per Club del 2025, offrono un respiro finanziario. Zhang potrebbe voler gestire tali fondi e utilizzare la parte non ancora impegnata del prestito Oaktree (oltre 100 milioni). Sebbene rimanga aperta l’opzione di cedere le quote a Oaktree, Suning ha ricevuto manifestazioni d’interesse da altri gruppi e istituti di credito. Tuttavia, una cessione diretta entro il 20 maggio appare improbabile data la volontà di Zhang e i vincoli temporali.