Il destino di Zhang si decide in 100 giorni | Tutti i dettagli

Il piano per tenersi stretta l'Inter di Zhang

A partire da domani, mancheranno 100 giorni al periodo di rimborso del prestito di Suning Oaktree, che supera i 300 milioni di dollari compresi gli interessi. Come riporta oggi Tuttosport, si tratta di una svolta fondamentale per il futuro dell’Inter.

Inter, i possibili scenari per Zhang

Le strade possibili sono due: rifinanziamento oppure l’uscita di Zhang e la vendita di Oaktree a chi vuole subentrare. Il processo di vendita di Suning è complicato e il tempo a disposizione è poco. I potenziali acquirenti sono interessati ad aspettare che Oaktree subentri. In ogni caso, rispetto ai giorni tempestosi della pandemia, il club si è ripreso al punto che 100 dei 275 milioni di prestiti sono inutilizzati, e gli incassi sono aumentati notevolmente grazie agli ultimi sviluppi della Champions League e dalle importanti vendite degli ultimi anni. Inoltre, se il club dovesse davvero conquistare la seconda stella, si tratterebbe di un passo importante, al di là della distanza di Zhang, che non si vede in Italia da agosto.