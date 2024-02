Inter, Zhang festeggia la vittoria dalla Cina | Si pensa a un altro prestito

Steven Zhang festeggia la vittoria della sua Inter contro la Juventus di domenica, che dà una svolta al campionato. Dalla Cina ha pubblicato un post con scritto “Amala”, e ha commentato sull’Instagram di Hakan Calhanoglu “Non abbiamo ancora finito…”, a certificare che la soglia dell’attenzione deve restare alta per vincere questa Serie A. Il presidente nerazzurro ha infatti invitato tutti a mantenere la concentrazione per evitare di ripetere ciò che è successo due anni fa con il Milan.

Zhang e la situazione societaria

Secondo La Gazzetta dello Sport Zhang non ha ancora programmato il suo prossimo viaggio in Italia, che avverrà solo quando sarà risolta la partita societaria. Il 20 maggio scade il prestito di Oaktree, e al momento non si sa se arriverà il rifinanziamento chiesto da Suning, che frenerebbe eventuali compratori dato che il prezzo salirebbe a 1,2 miliardi di euro.