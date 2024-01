Inter, febbraio sarà un mese cruciale per Zhang | Il motivo

L’obiettivo dichiarato dall’Inter è la seconda stella, ma nel frattempo si avvicina anche la scadenza del debito con Oaktree, che deve essere rimborsato con gli interessi (circa 350 milioni di euro) entro maggio. Al momento, tutto è in sospeso.

Inter, il piano di Zhang per rimanere presidente

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport è chiara l’intenzione di Zhang di trovare un altro finanziatore che conceda un altro prestito, attraverso cui pagare il dovuto ad Oaktree, prendendo così più tempo per restituire il denaro. Si dice che gli interlocutori con cui stia parlando Zhang siano sempre statunitensi. Tuttavia, oltre a non essere facile, il tempo stringe. Se la scadenza di maggio non verrà rispettata, le azioni del club nerazzurro passeranno a Oaktree che senza dubbio cercherà un acquirente.