Zhang vuole il sesto trofeo da presidente dell’Inter

Zhang a caccia di record, il presidente sogna il sesto trofeo da presidente

Quello in palio domani sera a Riad potrebbe esser il sesto trofeo in bacheca da presidente per Steven Zhang. Il numero 1 del club ha inviato un videomessaggio alla squadra, come confermato dalla gazzetta: “Il presidente dell’Inter si è collegato in diretta con la sala nella quale Inzaghi stava svolgendo la riunione tecnica e ha ‘spinto’ la squadra per la partita di domani contro il Napoli, prima dell’allenamento del pomeriggio. Erano presenti tutti i giocatori, i dirigenti e ovviamente l’allenatore”.