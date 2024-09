Inter, sette giocatori in scadenza di contratto | Andranno via tutti tranne uno…

Arnautovic, Darmian, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Correa e Dumfries. Sette giocatori sono in scadenza contrattuale per l’Inter, con anche alcuni nomi altisonanti che però sono sufficiente “anziani” per essere rinnovati anno per anno, senza il rischio enorme di avere la fila per aumenti esorbitanti. Di questi, è probabile che tutti possano lasciare l’Inter a fine stagione, tutti tranne uno. In dubbio rimane Darmian, il cui contratto potrà essere discusso più in là durante la stagione.

Inter, Dumfries sempre più vicino al rinnovo

Denzel Dumfries è vicinissimo al prolungamento di altri tre anni con l’Inter. Andrà a prendere 4 milioni di euro all’anno rispetto ai 3,5 dell’attuale contratto. Alla fine è stato lo stesso olandese a farsi trovare a metà strada, dopo le prime richieste da addirittura 5 milioni. Forse perché non è titolare fisso in nerazzurro e ha cambiato idea.