Si complica la questione di Giovanni Leoni con l’Inter. Il difensore centrale del Parma si ritrova al centro delle vicende di mercato estivo, conteso anche da Juventus e Milan che vedono l’Inter sprofondare nella mancata possibilità di investire.

Inter, sfuma Giovanni Leoni

La trattativa per Ademola Lookman è dispendiosa economicamente, condizione che potrebbe costare caro all’Inter, in quanto si stanno lasciando scappare un altro giocatore importante come Leoni. In questa fase di stallo si inseriscono due nuove squadre, Leoni potrebbe finire da una tra Juve e Milan che dovendo far fronte all’esigenza di prendere un nuovo centrale, sta per investire cifre importanti per il gran colpo in prospettiva che porta al giovane Leoni.

Non sarà semplice neanche per i due nuovi club in corso, perché le richieste del Parma restano alte. I nerazzurri avrebbero giocato al ribasso, ma con l’impossibilità di affondare il colpo, perdendo così l’occasione di portare Leoni ad Appiano Gentile. La fase di stallo dell’Inter potrebbe favorire il Milan, pronto a muoversi qualora dovesse partire Malick Thiaw, sul tedesco è forte il pressing del Newcastle, che ha già messo sul tavolo 30 milioni di euro, rifiutati perché si sperano almeno 40 milioni. La Juventus in attesa di piazzare Savona, richiesto in Premier League, potrebbe ritrovarsi a sostituirlo con Leoni.