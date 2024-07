Inter, sfumato Buongiorno è Kim il grande obiettivo per la difesa

Inter all’assalto di Kim Min-jae. Il club nerazzurro è alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione e, secondo la Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino il centrale sudcoreano ex Napoli che non ha ben figurato nella prima stagione al Bayern Monaco. Per la società bavarese Kim è già considerato in uscita e, adesso, il club meneghino punta alla possibilità di acquistarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’Inter punta Kim, ma prima serve l’uscita di De Vrij

Tutto però dipenderà dall’uscita di Stefan de Vrij, centrale attualmente impegnato all’Europeo con l’Olanda. L’ex centrale di difesa della Lazio che è legato all’Inter da un altro anno di contratto ha ricevuto qualche sondaggio dall’Arabia Saudita: ancora nulla di concreto, ma dovesse arrivare una proposta Marotta e Ausilio la prenderebbero in considerazione così da far spazio al gigante classe ’96 a cui bastò una sola stagione a Napoli per essere eletto come migliore difensore della Serie A.

“Ho un anno di contratto e un’opzione, mi vedo ancora all’Inter”, ha detto negli scorsi giorni Sterfan De Vrij. Sulla stessa lunghezza d’onda, nelle ultime ore, anche il suo procuratore Federico Pastorello: “Negoziazioni con l’Al-Ittihad? Sono solo rumor. Ora è concentrato su Euro 2024”.