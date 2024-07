Inter, Kim il nuovo nome per la difesa | Contatti con il Bayern per un prestito

Le rassicurazioni date dall’agente Pastorello non hanno tranquillizzato sufficientemente i tifosi dell’Inter, che in cuor loro temono ancora di poter perdere a parametro zero Stefan De Vrij la prossima estate, a causa del contratto in scadenza nel 2025 per il quale non sono ancora iniziati i colloqui per il rinnovo.

Inter, il Bayern apre per il prestito

Ancora ignari di quale sarà il futuro del centrale olandese, e considerata anche l’età, i dirigenti neroazzurri hanno intenzione di assicurare a Inzaghi il suo difensore del futuro già da questa stagione, e dopo Alex Perez che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Betis, Marotta ha messo gli occhi su un profilo che, nonostante la giovane età, ha accumulato una notevole esperienza anche in Europa.

Il nome è quello di Kim Min-Jae, che dopo la vittoria del premio di miglior difensore della Serie A nel suo primo anno in Italia, ha profondamento deluso le aspettative al Bayern Monaco, che potrebbe farlo partire in prestito, formula gradita all’Inter che è a lavoro per portare a Milano l’ex Napoli.