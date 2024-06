Inter, in arrivo il rinforzo per la difesa | Accordo a un passo per Alex Perez

Il processo di svecchiamento iniziato la scorsa estate ha portato i suoi frutti all’Inter, che è riuscita a costruire una rosa giovane ma con esperienza, con giocatori con fame di vittoria e di affermarsi nel calcio che conta, riuscendo a dare il proprio apporto, in misura diversa, alla macchina di Inzaghi e al raggiungimento della seconda Stella.

Inter, ai dettagli l’affare Alex Perez

Nonostante il cambio al vertice della società, la filosofia che i neroazzurri vogliono applicare nel corso di questa stagione è la stessa adottata con Zhang, che mirava all’acquisto di calciatori giovani ma con un background importante alle spalle, proprio come fatto per Bisseck, e dopo Topalovic, i neroazzurri sono pronti a chiudere anche per Alex Perez, centrale spagnolo classe 2006 del Betis Siviglia finito anche nel mirino di Roma e Udinese.

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Il nuovo Bisseck è a un passo. Mancano dettagli per portare a Milano Alex Perez, 18enne difensore spagnolo del Betis. Un investimento sul modello del tedesco arrivato la scorsa estate dall’Aarhus e subito entrato nel cuore dei tifosi. Perez era seguito da diversi club spagnoli ma ha scelto l’Inter che lo prenderà in prestito con riscatto a 3 milioni. Verrà aggregato alla prima squadra per rubare il mestiere ad Acerbi e De Vrij. Il suo arrivo, oltre a quello del trequartista 2006 Topalovic e al filo con la Samp per Leoni, confermano la linea di giovane voluta da Oaktree“.