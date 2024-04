Verso Inter-Cagliari, De Vrij torna in gruppo | Le ultime sull’allenamento

L’Inter di Inzaghi dopo l’ultimo allenamento di questa mattina ha recuperato De Vrij per la sfida contro il Cagliari, valevole per trentaduesima giornata di Serie A. Il calciatore olandese si era infortunato in nazionale, e ora dopo un periodo di recupero è tornato in gruppo.

Verso Inter-Cagliari, Pavard squalificato ci sarà Bisseck

De Vrij anche se recuperato dovrebbe partire dalla panchina, e far posto a Bisseck titolare anche perchè Pavard è squalificato e non ci sarà contro il Cagliari. Rientrerà Bastoni dall’inizio in difesa con Acerbi molto probabilmente a guidare la retroguardia nerazzurra. Potrebbe tornare tra i convocati anche Cuadrado che viene da un lungo stop per infortunio.