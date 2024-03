Inter, le idee per la difesa: dal sogno Kim a Hermoso, fino a un vecchio pallino di Marotta

L‘Inter è alla ricerca di un centrale da aggiungere alla difesa di Simone Inzaghi nella prossima estate. Marotta non è a secco di idee, ma il mercato può essere imprevedibile e allora vanno sondate più strade. A far nascere la necessità, oltre alla necessità di continuare a rinforzarsi per diminuire il gap con le grandi d’Europa, ci sono le carte di identità di Acerbi e di De Vrij.

Hermoso ultimo nome per la difesa, rimangono vive le piste Kim e Mavropanos

Per la Gazzetta dello Sport l’ultima idea della dirigenza è Hermoso, ma non è l’unico profilo che si sta valutando. Il centrale dell’Atletico arriverebbe a parametro zero, come piace a Marotta, e questo è un grande vantaggio. Ma l’Inter pensa anche ad altri due nomi: il sogno Kim, la cui situazione in casa Bayern è seguita con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra, e Mavropanos, vecchio pallino della dirigenza dai tempi dello Stoccarda e ora in forza al West Ham. Per il primo sia la trattativa sia i costi dell’affare sembrano molto molto complessi, l’operazione Mavropanos è invece più fattibile ma trattare con la Premier non è mai facile.