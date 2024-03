Inter, occhi puntati su Kim. Obiettivo per la difesa

Kim obiettivo di mercato dell’Inter, col club nerazzurro a caccia di un rinforzo per il reparto difensivo. L’ex Napoli, ora al Bayern Monaco, non sta attraversando un gran periodo in baviera, minutaggio ai minimi storici e futuro in bilico. L’Inter sta monitorando la situazione, pronta a portare il difensore in nerazzurro.

Kim obiettivo per la difesa in casa Inter

Sul tema torna anche la Gazzetta dello Sport: “L’ex Napoli acquistato dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro lo scorso luglio, sta diventando un possibile obiettivo dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. L’assegno staccato dai tedeschi nemmeno 12 mesi fa sbarrerebbe teoricamente la strada tra i nerazzurri e il sudcoreano, ma in viale della Liberazione il dossier potrebbe essere preso seriamente in considerazione se da qui a fine stagione la situazione restasse la stessa”.