Imprevisto l’addio a Simone Inzaghi, adesso l’Inter si ritrova a dover cercare un nuovo allenatore. La dirigenza si è fiondata sulla ricerca del nuovo allenatore nelle ultime ore, lavoro non semplice, soprattutto in vista del Mondiale per Club che inizierà a breve. Nella testa dei dirigenti dell’Inter, al momento, l’idea principale è Cesc Fabregas, che però non sarà facile da portare via dal Como.

Inter, probabile traghettatore al Mondiale per Club

Per evitare di fare errori, la dirigenza di Viale della Liberazione, a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti verso il Mondiale per Club, si cautela con l’ipotesi traghettatore. L’Inter vorrebbe ripartire con Cesc Fabregas. I contatti con il tecnico spagnolo sono avviati da giorni. Non sarà semplice perché il Como ha già respinto gli assalti di Roma e Bayer Leverkusen. Fabregas ha quote nel club e un contratto fino al 2028.

L’Inter cerca la soluzione ideale per risolvere con lo spagnolo, inoltre, il club milanese vorrebbe definire il tutto entro 48 ore per andare al Mondiale per club con Fabregas. Non sarà semplice, il Mondiale inizierà il 17 giugno contro il Monterrey, però se ci sarà bisogno di più tempo, non è da escludere che negli Stati Uniti vada intanto un traghettatore: l’idea è Stefano Vecchi.