Inter, svolta per il colpo in difesa: due nomi per i nerazzurri

Ultimi giorni di calciomercato anche per i nerazzurri che proveranno a chiudere diversi affari in questi ultimi 7 giorni di mercato. Per l’Inter non solo cessioni, servono anche dei rinforzi: un attaccante e un difensore centrale.

Inter, obiettivo Hincapiè nei prossimi 7 giorni

L’Inter sta seguendo da tempo Piero Hincapiè. Il difensore è in rottura con il Bayer Leverkusen, che ormai lo ha messo sul mercato. Le due parti si sono chiarite e proveranno a trovare una soluzione prima della fine del mercato, ma fino a questo momento i tedeschi hanno sempre chiesto i 60 milioni di euro della clausola. L’Inter spera in uno sconto e di affondare il colpo entro questa settimana per il classe 2002 che con la maglia del Bayer ha collezionato ben 166 presenze condite da 7 gol.

I nerazzurri, per la difesa, hanno messo gli occhi anche su Yusuf Akçiçek classe 2006 del Fenerbache. Il valore nominale di mercato è 13 milioni di euro, l’Inter ne ha offerti 16 milioni ma sono stati rifiutati. Tra i 18 e i 20 si può chiudere considerando che l’ingaggio non porterebbe via più di un milione di euro.